تعليم القنفذة يطلق جائزة الأداء التعليمي المتميز “عن بعد”

أطلقت إدارة تعليم محافظة القنفذة جائزة الأداء التعليمي المتميز “عن بعد” لتشجيع منسوبي التعليم وأولياء الأمور على استخدام المنصات التعليمية التي اتاحتها وزارة التعليم لتيسير عمليات التعلم والتعليم وضمان استمرار العملية التعليمية بعد قرار تعليق الدراسة الذي جاء ضمن عدة قرارات احترازية للوقاية وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضح الأستاذ عيسى العمري مدير مركز التميز بتعليم القنفذة أن الجائزة تستهدف فئات التعليم في المدارس المشمولة بخدمات بوابة المستقبل وخدمات منظومة التعليم الموحد من طلاب ومعلمين وقادة مدارس ومشرفين ومكاتب تعليم وأولياء أمور.

والهدف منها نشر ثقافة التميز في التعليم عن بعد وإيجاد بدائل محفزة للتعلم وتوفير بيئة تعلم تقنية تمكن الطالب من متابعة تعلمه في مثل هذه الظروف .

من جانبه أشاد مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي بمنسوبي التعليم بالمحافظة بعد تحقيقهم النسبة الأعلى بمنظومة التعليم الموحدة وتميز المدارس بشكل لافت في احصائيات الدخول على منظومة التعليم الموحدة التي وفرتها وزارة التعليم ضمن عدد من الخيارات لمواصلة العملية التعليمية عن بعد.