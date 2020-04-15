اليابان: نتوقع وفاة 400 ألف شخص بـ #كورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن توقعات لوزارة الصحة أن عدد الوفيات في اليابان بسبب فيروس كورونا قد يصل إلى 400 ألفـ إذا ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.

وقالت وكالة أنباء كيودو وصحيفة أساهي، إن تقديرات الوزارة أشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي قد تصل إلى 850 ألف.

وتستند هذه التوقعات إلى بحث لهيروشي نيشيورا الأستاذ في جامعة هوكايدو أحد المتخصصين في الأمراض المعدية ويقدم النصح للحكومة للتعامل مع الفيروس.

ولم تؤكد وزارة الصحة التقرير حتى الآن.

وكانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، أعلنت حالة الطوارئ ونصحت مواطنيها بالحد من التعامل الشخصي بنسبة تتراوح بين 70 و 80% لمنع انفجار في عدد الحالات.

وسجلت اليابان أكثر من 8000 إصابة بالفيروس و162 وفاة، وفق بيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.