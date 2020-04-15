عاجل… #الشورى يوافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى

وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

وناقش عدد من التعديلات على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات ، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

كما ناقش عدداً من التعديلات على مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق ( سابقاً ) المعاد للمجلس لدراسته بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.