جامعة_الملك_خالد تعلن مواعيد التحويل وتغيير الدرجة العلمية

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن مواعيد فتح البوابة الإلكترونية (أكاديميا) على موقع الجامعة، للتحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من الجامعات السعودية إلى جامعة الملك خالد اعتبارًا من يوم 15 من شهر رمضان المقبل وحتى الـ 15 من شهر شوال، كما تستقبل العمادة طلبات التحويل الداخلي بدءًا من اليوم العاشر من شهر شوال وحتى اليوم الـ 15 من الشهر نفسه، فيما سيبدأ تغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) يوم 20 من شهر شوال وحتى الـ 23 لشهر ذي الحجة.

وأضاف القرني أن التحويل سيكون آليًّا، ولا يحتاج إلى إحضار وثائق أو مستندات، كما أنه لا يحتاج إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مبينًا أن على الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل، تقديم طلب التحويل عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني خلال فترة التحويل المعلنة، ومتابعة الطلب من خلال الموقع.

مشيراً إلى أن قبول طلبات التحويل الداخلي والخارجي سيتوقف على العدد المتاح في كل قسم، منوهاً على الراغبين في التقدم بطلبات التحويل إلى الإطلاع على شروط وآليات التحويل على موقع الجامعة الإلكتروني.