وكالة الطاقة الدولية: أبريل أسوأ الشهور في تاريخ صناعة النفط

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن شهر أبريل الجاري ربما يكون أسوأ شهر على الإطلاق تشهده صناعة النفط.

وقال بيرول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: “بعد سنوات قليلة، حين نتطلع إلى ما مضى في 2020، ربما نرى بالفعل أنه كان أسوأ عام في تاريخ أسواق النفط العالمية”. مضيفا: “خلال هذا العام المروع، فإن الربع الثاني ربما يكون الأسوأ على الإطلاق. وربما يكون أبريل أسوأ شهر، ربما يصبح أبريل الأسود في تاريخ صناعة النفط”.

وتوقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في أبريل الجاري، ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما وحذر أن خفض الإنتاج لن يعوض خسائر المنتجين في الأجل القريب.