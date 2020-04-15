إيران: تراجع وفيات فيروس كورونا دون المائة لليوم الثاني على التوالي

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات اليومي جراء وباء فيروس كورونا “كوفيد-19” انخفض دون المائة، لليوم الثاني على التوالي فيما بدأت البلاد الاستئناف التدريجي للأعمال وسط اقتصاد متدهور بسبب العقوبات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه تم تسجيل 94 وفاة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الى 4777 وفاة.

كما تأكدت إصابة 1512 شخصا آخرين بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 76389 اصابة، بينها 49933 عولجت في المستشفيات وخرجت بعد تعافيها.

وأغلقت الحكومة المدارس والجامعات وأجلت فعاليات كبرى وفرضت عدداً من القيود الأخرى، إلا أنها لم تفرض إغلاقا شاملا، فيما يهدد صحة المواطنين، وسط انتقادات خبراء الصحة وبعض السلطات.

وتعاني إيران تضخماً متزايداً وتراجعاً حاداً في قيمة عملتها الوطنية.

وكانت إيران طلبت قرضاً طارئاً بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة تفشي كوفيد-19، لكن الولايات المتحدة، التي تملك حق النقض في صندوق النقد ، أشارت إلى أنها لا تنوي السماح بالقرض بحجة أن إيران ستستخدم الأموال لتمويل “الإرهاب في الخارج”.