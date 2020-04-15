متحدث “التدريب التقني”: تم تشكيل لجنة لتفعيل برامج التدرب الإلكتروني شملت أكثر من 200 كلية ومعهد

قال متحدث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إنه منذ إعلان قرار تعليق التدريب، تم تشكيل لجنة لتفعيل برامج التدرب الإلكتروني بشكل سريع، لضمان استمرار العملية التدريبية لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة عبر عدة منصات، واستغرقت عملية التحول يوم واحد فقط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن التدرب الإلكتروني اشتمل جميع المتدربين والمتدربات في أكثر من 200 كلية ومعهد بمختلف المناطق، وبلغ عدد الجلسات الإلكترونية 119 ألف جلسة، بـ621 ألف ساعة بث، ويوميًا يتم تنفيذ حوالي 52 ألف شعبة تدريبية.

وأوضح متحدث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المؤسسة أعلنت آلية التقويم النهائي لهذا الفصل، حيث تم اعتماد زيادة الدرجات للأعمال الفصلية لكل مقرر إلى 80 درجة، و20 درجة تكون للتقويم النهائي، بهدف تنظيم الفصل التدريبي الحالي، وبما يحقق مصلحة المتدربين.

وتابع: “تحرص المؤسسة على دعم التدريب الأهلي وتنميته رغم التحديات، حيث تم ترخيص حوالي 507 معاهد ومراكز تدريبية أهلية لمزاولة التدريب عن بعد، وتمديد الرخص لمعاهد تحتاج التمديد لمدة 3 أشهر”.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم وضع 134 منشأة تدريبية تستخدم كمراكز للإيواء عند الحاجة لها تحت تصرف وزارة الصحة، وإعداد أكثر من 4500 متطوع تقني لتقديم الخدمات الفنية والدعم اللوجستي، وتوفير 136 حافلة نقل.