أبل تطلق هاتف “آيفون إس إي” الجديد بسعر منخفض.. تعرف على المميزات

كشفت شركة أبل، الأربعاء، النقاب عن هاتف جديد قالت إنه منخفض الثمن، ويعد الجيل الثاني من هاتف “آيفون إس إي”، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فإن سعر الهاتف الجديد سيبلغ نحو 399 دولار، وسيبدأ حجزه بداية من 14 أبريل، فيما يتوقع وصوله للعملاء بحلول 24 من الشهر نفسه.

ويتمتع “آيفون إس إي” الجديد بنفس المكونات الداخلية لهاتف “آيفون 11” و”آيفون 11 برو”، ولكن في إطار خارجي يشبه “آيفون 8” الذي صدر في عام 2017.

ويعتبر الهاتف منخفض التكلفة مغريا لمحبي أجهزة أبل، حيث يعتبر سعره زهيدا مقارنة بجهاز “آيفون 11″ والذي يبدأ من 699 دولار، و”آيفون 11” برو والذي يبدأ من ٩٩٩ دولار.

ورغم تشابه “آيفون اس إي” الجديد مع “أيفون 8” من الخارج، فإن “آيفون إس إي” يعتبر أفضل من حيث الإمكانيات.

ويتمتع الهاتف الجديد بمعالج من طراز A13 والذي يستخدم في “آيفون 11″، والذي سمح بتطوير بعض أجزاء الجديد، مثل الكاميرا.