الأحوال المدنية: إيقاف تجديد الهوية الوطنية حتى عودة عمل المكاتب.. والإعفاء من غرامة تأخير التجديد

أكَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن خدمة تجديد الهوية الوطنية موقوفة حاليًا حتى عودة عمل المكاتب، وفقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وردا على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على تويتر، قال الأحوال المدنية، إنه سيتم الإعفاء من غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية.

وأكدت الأحوال المدنية أن البنوك ستمدد تاريخ الانتهاء لمدة 30 يومًا، ويمكن للمواطنين مراجعة المكتب بعد عودة العمل فيما يخص استخراج بدل فاقد من الهوية الوطنية، أو استلامها بعد تجديدها قبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق، شددت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا، قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح صاحبها، وتجنبًا لتعرضه إلى دفع غرامة مالية قدرها 100 ريال.