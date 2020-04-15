الغذاء والدواء تحذر من 3 معقمات تنتجها مصانع مجهولة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 معقمات جل لليدين لاحتوائها على نسبة عالية من الميثانول ونسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء عدد من المعقمات على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة إيثانول أو ايزوبروبانول، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج.

ويحمل المعقم الأول اسم “Delet” من إنتاج مصنع مجهول المصدر في السعودية، ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

أما المعقم الثاني فهو”Pure Jel Hand Sanitizer” من إنتاج مصنع مجهول المصدر في السعودية ويشمل التحذير جميع التواريخ والتشغيلات.

في حين يحمل المعقم الثالث اسم “Hand Sanitizer” من إنتاج مصنع من إنتاج مصنوع مجهول المصدر في السعودية ويشمل التحذير جميع التشغيلات.