واشنطن: قراصنة كوريا الشمالية يهددون المنظومة المالية الأمريكية والعالمية

حذر مسؤولون حكوميون أمريكيون، من أن القرصنة الإلكترونية التي يقوم بها هاكرز من كوريا الشمالية، تهدد القطاع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة والعالم.

وقال مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والأمن الداخلي الأمريكية في وثيقة مشتركة اليوم الأربعاء، إن نشاط بيونغ يانغ على الإنترنت “يهدد الولايات المتحدة ودولا حول العالم، وخصوصا يمثل خطرا كبيرا على سلامة واستقرار المنظومة المالية الدولية”.

ولم يتضح سبب نشر الوثيقة المذكورة، علما بأن الولايات المتحدة كانت تتهم كوريا الشمالية بالقرصنة الإلكترونية منذ فترة طويلة.

من جهة أخرى، لم تعلق بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هذه الاتهامات.

وواجهت بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة اتهامات بسرقة عشرات الملايين من الدولارات من خلال عمليات القرصنة الإلكترونية واختراق البنوك.

وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر في العام الماضي، إلى أن كوريا الشمالية تمكنت من الحصول على ما يقدر بملياري دولار لتمويل برنامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل، عبر عمليات قرصنة على الإنترنيت.