مفتي القدس: مساجد فلسطين بما فيها المسجد الأقصى ستبقى مغلقة في رمضان بسبب #كورونا

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية،الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، أن جميع المساجد في فلسطين ستبقى مغلقة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال في بيان صدر عنه: “التزاما بالإجراءات المتبعة ستبقى صلوات الجماعة والجمعة والتراويح معلقة بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف، أن “دور الإفتاء لن تدعو جماهير الشعب الفلسطيني إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، منعا للتجمع والتجمهر”.

وأوضح حسين، أن “الإعلان عن ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام سيبث في بيان عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وغيرها من وسائل الإعلام”.