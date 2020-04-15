أمانة مكة: بهذه الخطوات يمكنك إصدار تصاريح التنقل للعاملين لديك في الأنشطة المستثناة بسهولة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، الأربعاء، عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي.

وقالت الأمانة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.