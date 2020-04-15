أمانة مكة: بهذه الخطوات يمكنك إصدار تصاريح التنقل للعاملين لديك في الأنشطة المستثناة بسهولة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، الأربعاء، عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر بوابة بلدي.
وقالت الأمانة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.
يمكنك الآن وبكل يسر وسهولة إصدار تصاريح التنقل للعاملين لديك إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر #بوابة_بلدي، حيث يمكنكم بعد طباعته و التوجّه إلى شرطة #العاصمة_المقدسة للحصول على الختم اللازم.
للإطلاع على الإجراءات:https://t.co/Lg6OVCDErW pic.twitter.com/ABWQR727i6
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) April 15, 2020