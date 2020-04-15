القبض على إعلامي إماراتي لإثارة التفرقة بين الجاليات

أكدت النيابة العامة في أبوظبي أنها ألقت القبض على الشاعر طارق المحياس وحبسه احتياطياً بعد رصد فيديو له يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات على أساس الجنسية والعرق.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن “مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام، رصد على شبكة الإنترنت مقطع فيديو يتحدث فيه (الإعلامي ط.ا) بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارًا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح، ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وكشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية أن الإعلامي المذكور “خضع لتحقيق قضائي توطئه للتصرف قانونًا في الجرائم المنسوبة إليه”.

وكان الإعلامي تحدث في مقطع فيديو يدافع فيه عن الممثلة الكويتية حياة الفهد، عن أن المعاملة في الخليج للوافدين تختلف من جنسية إلى أخرى.

واعتبر خلال حديثه أن معاملة الوافد العربي لا يمكن أن تطابق معاملة العامل البنغالي أو الهندي، بحسب تعبيره.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو للمحياس قال فيه بأنه لا يمكن لنا في الإمارات أو السعودية أو الكويت معاملة العامل المصري معاملة “البنجالي ” فالمصريون لهم الحشمة و الكرامة

وأضاف المحياس إنه من غير المتوقع أن نساوي العامل الهندي بأخ من السودان أو مصر أو أي دولة عربية سواء كان طبيبا أو مهندسا أو ميكانيكي ، مضيفا “إطلاقا ولا واحد في المئة”

وتسببت تصريحات المحياس بجدل واسع بين مؤيد لها ومعارض لما تضمنته من تفرقة بين الجاليات .