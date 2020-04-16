تنمية السيل تنظم ملتقى بناء القيادات التطوعية بمشاركة خبراء العمل التطوعي بالمملكة

انطلاقاً من اهدف لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل في تعزيز دور العمل التطوعي وفق رؤية 2030 تنظم وحدة العمل التطوعي باللجنة ملتقى بناء القيادات التطوعية الافتراضي للرجال والنساء بمشاركة خبراء العمل التطوعي بالمملكة والذي تنطلق فعالياته يوم السبت المقبل ويستمر لمدة خمسة أيام .

علما بأنه سيمنح شهادات حضور للمشاركين وسينفذ الملتقى عن بعد من خلال برنامج الزوم من الساعة ٩ مساء وحتى ١١ مساء يوميا طيلة أيام الملتقى ويهدف الملتقى إلى بناء قدرات القيادات التطوعية وتأهيلهم إلى افضل الممارسات في العمل التطوعي.