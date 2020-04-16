في رسالة قوية… الفريق “حميدتي” يهّدد المهربين ومثيري الفتن بالسودان

هدد الفريق أول محمد حمدان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع باتخاذ اجراءات رادعة ضدد المهربين ومثيري الفتن والقلاقل في السودان.

وقال حميدتي الذي يترأس حالياً اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية إن البلاد تعيش أزمة إقتصادية خانقة تحتاج لوحدة الصف وتضافر الجهود وإن اللجنة الإقتصادية شكلت من المكونات الثلاث، للعمل على حل القضايا الإقتصادية، والمساعدة في توفير السلع و النهوض بالإقتصاد السوداني.

ووصف حميدتي اللجنه بأنها نفير وفزع، قائلاً : “ما دايرين زول يدس المحافير عشان ما نطلعها برانا”، مطالباً مهربي السلع و الذهب بأن يتحلوا بروح المسؤولية الوطنية.

ووجه حميدتي رسالة لمروجي الفتن، قائلاً، نحن كقوات نظامية وقوات مسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد وهمنا واحد، منوهاً الى أن الدعم السريع من القوات المسلحة وهمهم واحد هو مصلحة البلاد.