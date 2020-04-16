للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.. ترامب يهدد بتعليق عمل الكونجرس

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يطرحها أعضاؤه للتصويت بعد.

وأكد ترامب، أمس، على أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار التعيينات بنفسه، وقال خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا في البلاد: “سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه، لكني أفضل أن لا أستخدم هذه الصلاحية”.

وفي الولايات المتحدة، لابد للتعيينات التي يجريها الرئيس في المناصب الأساسية في البلاد، مثل مناصب الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية، أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح سارية.

لكن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون، أرجأ كل جلساته العامة بسبب جائحة كورونا حتى الرابع من مايو، ولا يعقد سوى جلسات إجرائية يشارك فيها عدد قليل من أعضائه.

واعتبر ترامب هذه الجلسات “إجرائية وهمية”، و”انتهاكا لواجب المشرعين تجاه ناخبيهم”.

ويمنح البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأمريكي رئيس البلاد صلاحية تعليق عمل مجلسي النواب والشيوخ، إذا لم يتفقا على موعد لرفع دورة الانعقاد.

ووصف ترامب ما يشهده العالم بسبب تفشي فيروس كورونا بأنه “أمر مروع”، وقال إنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد يوم الخميس.