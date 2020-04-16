الفيفا لاتحاد جدة: مستحقات «داكوستا» أو العقوبات!

أخطرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي اتحاد جدة بضرورة دفع مبلغ 3 ملايين يورو للمغربي مروان داكوستا مدافع الفريق السابق.

وسوف تستأنف إدارة النادي السعودي القرار خلال 45 يوماً، وهي المدة التي يٌسمح فيها للنادي بالطعن على القرار.

وكان داكوستا قد تقدم بشكوى طالب فيها ببقية قيمة عقده مع الفريق البالغ 5 ملايين يورو، إلا أن “فيفا” حكم له بثلاثة ملايين فقط، وذلك بعد أن قام اللاعب بفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم استلامه لمستحقاته السابقة.

وسوف تدرس الإدارة القانونية بالنادي تدرس ملف تقديم الاستئناف مع محامي النادي، قبل رفعها للجنة الاستئناف.