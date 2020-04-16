بتوجيه أمير الشمالية… إقامة نقطة فرز صحي على مدخل العويقيلة

بتوجيه من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود باشرت نقطة فرز صحي تابعة للقطاع الصحي بمحافظة العويقيلة وبمشاركة الأمن والبلدية والمتطوعين.

وتهدف من خلاله لإجراء الفحص البصري للقادمين لمحافظة العويقيلة عبر الطريق الدولي للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وذلك عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها.

وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس ، يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس.