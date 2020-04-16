برلماني ليبي: إردوغان يخطط فعليّا لحرب أهلية في البلاد

أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخطط لإشعال الحرب العرقية بين القبائل الليبية، وينفذ حملات مستمرة لتشويه الجيش الوطني الليبي.

ودعا أمغيب من وصفهم بـ”الشرفاء الأحرار من الأمازيغ في المدن الليبية”، إلى “تحكيم صوت العقل والابتعاد عمن يكذبون عليهم ويدفعون بهم لكي يكونوا وقود هذه الحرب الخاسرة”.

وقال أمغيب “يا إخوتنا الأمازيغ. يا أحفاد خليفة بن عسكر، أبناؤكم الشرفاء الأبطال يقاتلون في صفوف جيشنا المظفر من أجل تحرير الوطن، فكونوا مثلهم ولا تسمحوا للتاريخ أن يكتب في صفحاته أنكم ساندتم من يحاول احتلال بلادنا من الغزاة الأتراك”.

وتساءل النائب الليبي: “هل استغربت مثلي قيادات بعض الدول العربية والإقليمية هذا الإصرار العجيب من قبل أردوغان على دعم المليشيات والإرهابيين وبعض العرقيين من أجل محاربة الجيش وقتل أبناء الشعب الليبي وقصف المدن الآمنة وما يصلها من وقود وأدوية؟”,