تنبيه من الأرصاد: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش،و الحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.