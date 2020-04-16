المصابون 2 مليون.. عدّاد كورونا: نسبة المتعافين 25% والضحايا 6%

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز 515 ألفا. مقابل 135 ألف حالة وفاة.

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى مليونين و85 ألف حالة حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، بتوقيت غرينتش.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تلتها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألفا، و29 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا 181 ألف إصابة، و19 ألف وفاة. وإيطاليا نحو 165 ألف إصابة، و21 ألفا و600 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و341 إصابة و3342 وفاة.