12 ألف مصاب بكورونا في إسرائيل.. والضحايا 124

لقيت إسرائيلية تبلغ من العمر 82 عاما، مصرعها، متأثرة بإصابتها بكورونا، لتكون سادس حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ويرتفع مجموع الضحايا إلى 124.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في النقب جنوبي إسرائيل، في بيان، إن الإسرائيلية كانت تعاني في الماضي من أمراض عديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12200، بعد تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أن من بين الإصابات 176 في حالة صحية حرجة و173 في حالة صحية متوسطة، في حين وصفت حالة 9416 من المصابين بأنها طفيفة. فيما تم شفاء 2309 من المصابين.