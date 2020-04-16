قطر: 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 9 حالات

كشفت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا، إضافة لعدد من حالات التعافي.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إنه تم تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4110.

وبينت الوزارة أنه تم تعافي 9 حالات جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 415، فيما ثبت عدد المتوفين عند 7، بعد عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وحول عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أوضحت الوزارة أنهم 1897، ليبلغ الإجمالي 56381.