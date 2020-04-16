“صحة الجوف” تصدر بيانا توضيحيا بشأن إصابات كورونا في “القريات”

أصدرت صحة الجوف بيانا صحفيا، اليوم الخميس، بعد إعلان متحدث الصحة عن عدد من الإصابات في محافظة القريات.

وقال بيان لصحة الجوف إنه “إشارة إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي بوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليومي للحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد، ومنها حالتين مصابة بمحافظة القريات؛ تشير صحة الجوف إلى أن الحالات كانت مخالطة لحالة تأكد إصابتها في السابق من خارج المنطقة”.

وأضاف البيان: “تم رصد الحالات في حينه وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة وسوف يتم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة”.

وشددت صحة الجوف على ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج دون الضرورة في وقت السماح”.