برئاسة محافظ وادي الدواسر.. لجنة لمتابعة مساكن العمال تتفقد 3 آلاف عامل

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وبإشراف من محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود، نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة جولات تفتيشية على عدد من المجمعات السكنية التي تضم أكثر من 3 آلاف عامل خلال فترة منع التجول.

وهدفت الجولات للتأكد من اتباع الشروط والتدابير والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملائمة مساكن العمال للاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال، بمشاركة فاعلة من عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة والتجارة ومكتب العمل ومستشفى وادي الدواسر العام.

وأكدت اللجنة على ضرورة توفر مطهرات اليدين، ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توفير غرفة للعزل لمواجهة أي طارئ.

وشددت على منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسبًا لعدد العمال.