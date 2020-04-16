شاهد.. وزير التعليم يوضح سبب استمرار العملية التعليمية حتى منتصف رمضان #شكرا_وزير_التعليم #وزاره_التعليم #الغاء_الترم_الثاني

علق وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، على استمرار العملية التعليمية رغم إعلان الوزارة إنهاء العام الدراسي باعتماد عدد من الإجراءات.

وقال آل الشيخ، في تصريح تلفزيوني، إن الهدف هو استمرار العملية التعليمية عن بعد وفق التقويم الدراسي المعتمد، وما زال هناك طلبة يرغبون في تحسين مستوياتهم عن المستوى الأول، وهناك طلبة يتم تقييمهم وهم في مرحلة التخرج، ويكون تقويمات مستمرة لهم في مرحلة التخرج في الثانوية العامة، ويهمهم معدلهم، لذلك يرغبون في تحسين مستواهم”.

وأضاف: “الهدف أيضا تقليص أي فاقد تعليمي للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة وبالتالي استمرار عملية التعلم حتى نحقق العدالة لجيمع الطلاب والطالبات ممن يرغبون في تحسن مستوياتهم أو معدلاتهم”.

واختتم: “هناك طلاب عملوا واجتهدوا عن بعد ولا بد أن تثمن وتحفظ حقوقهم”.