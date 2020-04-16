عاجل .. النيابة العامة تحذر من تزوير تصاريح التنقل و توضح العقوبة

حذرت النيابة العامة،اليوم، من تزوير تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول بسبب كورونا ، موضحة العقوبات الناجمة عن ذلك

وأكدت النيابة العامة أن عقوبة تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة هي السجن من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال.

وقال حساب النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “تحذر #النيابة_العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس #كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة،أو العبث ببياناتها تكسباً للواقع بطرق غير مشروعة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.