رويترز: الخطوط السعودية لا تتوقع عودة الطيران حتى نهاية العام 2020

قالت وكالة رويترز للأنباء،اليوم، إن شركة الخطوط السعودية لا تتوقع عودة الطيران إلى طبيعته حتى نهاية العام 2020 بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تتخذها دول العالم بعد تفشي الجائحة.

و أوضحت رويترز أنها اطلعت على رسالة بريد إلكتروني داخلية تفيد بأن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري وبينت رويترز أن الشركة طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.

وقالت الشركة في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها ”لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات“، كما طالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم من أبريل نيسان وحتى نهاية العام.