أمير المدينة: العمالة الوافدة تظل محل عناية واهتمام المملكة في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان عدداً من مشاريع إسكان العمال النموذجية، وأكد سموه أن العمالة الوافدة تظل محل عناية واهتمام الدولة في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل الرئيسية.

وأوضح سموه أن هناك 3مشاريع للإسكان النموذجي في #المدينة_المنورة سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال 3أشهر الأمر الذي سيقضى على 40% من إشكالات إسكان العمال. كما أشار سموه إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع #أمانة_المدينة ليتم بناءها خلال 18 شهراً كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال: “ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة ولا نقبل أن يكون معرضاً لأضرار صحية أو نفسية فهو أمانة في أعناقاً وسنعمل على تحقيق ذلك إلى حين عودتهم لبلادهم وفي ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفاً مساهمين في التنمية وليسوا عبئاً على الوطن”.