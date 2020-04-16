“الوطني لإدارة الدين” يستعرض مع المستثمرين الدوليين جهود المملكة في مواجهة #كورونا

​استعرض فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، الجهود التي بذلتها ولا زالت تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)

وناقش الرئيس التنفيذي خلال اللقاء الافتراضي مع المستثمرين الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) موضحاً كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي و الاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، كما تطرق إلى الاستراتيجية التمويلية التي اتخذها المركز هذا العام لمواكبة المستجدات العالمية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، والهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفعال، وخصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.