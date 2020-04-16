3 دول خليجية تسجل أعلى إحصائية يومية لإصابات #كورونا من ضمنها السعودية

سجلت 3 دول خليجية، اليوم، أعلى إحصائية يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز إجمالي الإصابات بين دول مجلس التعاون الخليجي 20 ألف إصابة.

518 في المملكة

بداية، سجلت السعودية أعلى معدل يومي للزيادة في أعداد الإصابات بـ518 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6380 حالة إصابة منذ تفشي المرض وحتى الخميس.

وقالت وزارة الصحة في بيانها، إن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 83 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين ليصل إلى 990 شخصًا.

وجاءت جدة في مقدمة المدن المسجلة لإصابات جديدة بفيروس كورونا بـ195 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ91 حالة، ثم الرياض بـ84 حالة إصابة ثم مكة المكرمة بـ58 حالة إصابة.

460 في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 460 إصابة جديدة وحالتي وفاة.

كما سجلت الإمارات 61 حالة شفاء، وإجراء أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات 5 آلاف و825 حالة، فضلا عن 35 وفاة.

392 في قطر

وفي قطر تم تسجيل 392 حالة إيجابية لفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي.

وقالت الوزارة إن واحدا من كل خمسة أشخاص من أصل 1897 تم اختبارهم خلال الـ 24 ساعة الماضية أصيب بالعدوى ، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 4103.

ولم تعلن الصحة القطرية تسجيل أي وفيات جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس.