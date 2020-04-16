كورونا يقتل 140 ألفا حول العالم

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية،اليوم، في إحصائية لها أن الوفيات من جراء فيروس كورونا في العالم تتجاوز 140 ألفا منذ ظهور الوباء،الذي بدأ من مدينة ووهان في الصين.

و مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وسجلت الإمارات 460 إصابة جديدة و61 حالة شفاء.

قررت بريطانيا تمديد الحجر الجزئي المفروض في إطار مكافحة كورونا 3 أسابيع.

أعلنت الجزائر عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 108 إصابات.

وسجلت أكثر من مليونين وثمانين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، بينها حوالي 137500 وفاة، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الخميس.