تشكيل فريق عمل لرصد انسيابية السلع التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي

قررت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي تشكيل فريق عمل لرصد انسيابية السلع التجارية بين دول مجلس التعاون يتكون من ضباط اتصال من مختلف وزارات التجارة بدول المجلس.

و عقدت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون عن طريق تقنية الاتصال المرئي، اجتماعها الاستثنائي الثاني اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020م، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة، ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء للمستجدات حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (covid19)،والاجراءات المتخذة في دول مجلس التعاون على المستوى المحلي.

تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للتصدي لهذه الجائحة، والتشاور في أنجع وأمثل السُبل والممارسات لتخفيف آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. كما تم مراجعة الخطط والتدابير المتخذة سلفاً لأجل ضمان انسياب السلع الاساسية والضرورية بين دول المجلس، وتوافرها في منافذ البيع بشكل طبيعي.

كما اطلع الوزراء على ما توصل إليه وكلاء وزارات التجارة في اجتماعهم الاستثنائي الثاني الذي عقد يوم 10 أبريل 2020م عن طريق الاتصال المرئي، وقرروا الموافقة على تكليف الأمانة العامة باعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بين دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يتكون من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع بين دول المجلس، والعمل على حل المشاكل التي قد تعيق من انسيابية السلع في التجارة البينية.