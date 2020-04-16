ترامب يتحدى #كورونا.. تفاصيل خطة الـ3 مراحل لفتح الاقتصاد الأمريكي ورفع قيود العزل

تسربت أجزاء من خطة توجيهات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى فى خضم جائحة فيروس كورونا، لتكشف عن ثلاث مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

ووفقا لوكالة “رويترز” فى المرحلة الأولى من إرشادات ترامب، التى تُعلن مساء اليوم، قد تعاود أماكن كبيرة مثل المطاعم وقاعات السينما العمل مع فرض صارم للمباعدة الاجتماعية.

وقد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا فى المرحلة الثانية. وفى المرحلة الثالثة، قد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

ونشرت صحيفة نيويورك أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك. ومن المتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار المرض.