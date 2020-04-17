1290 وفاة إضافية بـ #كورونا في الصين بعد مراجعة لعدد الضحايا

ارتفعت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في الصين الجمعة لتشمل 1290 وفاة إضافيّة، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في نهاية كانون الأول.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة.

كما ترتفع حصيلة الوفيات في مدينة ووهان وحدها بنسبة خمسين بالمئة إلى 3869.

وفي بيان ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أخضعوا للحجر منذ نهاية كانون الثاني/يناير، أن بعض المرضى توفوا في أوج الوباء في بيوتهم بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم.

لذلك لم يكن هؤلاء محتسبين في الإحصاءات الرسمية التي لا تشمل سوى المرضة الذين توفوا في المستشفيات.

وفي هذه الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الإصابات أيضا لكن بمقدار 325 فقط ليصبح خمسين ألفا و333 في المدينة الواقعة في وسط الصين.

وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين الثمانين ألفا.

وتؤكد الصين أنها تمكنت من احتواء المرض إلى حد كبير بينما شككت أصوات بالحصيلة الرسمية التي تنشرها السلطات الصينية.