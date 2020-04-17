شويش الفهد يكتب.. استراتيجية العشر سنوات

أجزم أن معظمنا لم يكن الآن كما كان قبل عشر سنوات، ولن يكون في نفس الحال بعد عشر سنوات من الآن، وهذه هي طبيعة الدنيا متغيرة ولا تدوم على حال واحدة، لكن الأمر الذي يجب أن يعيه الجميع ويستفيدون منه هو الاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها، فمن الملاحظ كذلك على فئة غير قليلة من أفراد المجتمع مسألة النظر لذلك التغير وتلك النعم نظرةً عادية.

فلا يشكرون الله على ما حباهم من نعم، ولا يستخدمون عقولهم للتفكر والتأمل في تلك التحولات الكبيرة التي حدثت لهم، ثم يجعلون من ذلك التفكر حافزاً لهم للارتقاء في حياتهم الدنيا، فمن كان منّا طالباً قبل عشر سنوات هو الآن موظف.

ومن كان موظفاً قبل عشر سنوات هو الآن في مرتبة أعلى من مرتبته التي عُين عليها، ومن كان عازباً قبل عشر سنوات هو الآن متزوج ولديه من الأبناء والبنات ما تقر به عينه، ومن كان في وضع مادي متدنٍ هو الآن مقتدرٌ وربما أصبح رجل أعمال.

وحديثي في هذا المقال عن الوضع الطبيعي لكل مجتمع، ولا أتحدث عن حالات استثنائية لأشخاص لم يوفقوا في الحصول على وظائف، أو شهادات تعليمية، أو حياة زوجية؛ لأنني أعلم يقيناً أن هناك من المتشائمين من يحاول أن يثبت وجهة نظره الخاطئة ويفرضها على أنها هي الصواب بعينه، نعم هناك حالاتٌ استثنائية وهذا لا يعني أن استراتيجية التغير غير ورادة، لأن الإيمان بهذا المبدأ ينافي سنة الله في الكون وفي الخلق التي من أهم ملامحها التغير.

إنني أدعوكم وأدعو نفسي في هذا المقال للتأمل والتفكر في أحوالنا قبل عشر سنوات، ثم نعدد النعم التي حصلنا عليها خلال تلك المدة، وأنا على ثقة بأننا جميعاً سندرك حجم التغير الذي حدث لكل واحد منّا، وأن الكثير منّا سيتفاجأ بعدد النعم التي من الله عليه بها والتي كان يراها عاديةً، بينما هي في حقيقة الأمر نعم عظيمة لا يدرك قيمتها إلا المؤمنون.

انتظروا قليلاً قبل إكمال المقال، لقد حددت مدة العشر سنوات على اعتبار أنها مدة متوسطة الزمن، لكنني أراها مناسبة لقياس حجم التغير في أحوالنا، ثم طرأت على ذهني فكرة أخرى أرى من خلالها أنه ربما حدث للبعض منكم تغيرات قوية في فترة زمنية قصيرة.

وهذا لا يلغى الفكرة الأولى “استراتيجية العشر سنوات”، فربما قام أحدنا بمشروع تجاري في مدة تقل عن الخمس سنوات ثم أصبح ثرياً، أو ربما حصل أحد الموظفين على ترقية استثنائية فأصبح في منصب كبير.

إن هذه الأحداث أيضاً تدعم فكرة المقال التي أرى من خلالها أن أحوال الناس قد تتغير بنسبة كبيرة خلال فترة العشر سنوات، فيصبحون في أوضاع أفضل مما كانوا عليه، وهدفي من هذه الفكرة هي معرفة حجم النعم التي نرفل بها في حياتنا.

وأن نكون على تفاؤل دائم بالمستقبل وأن الله قادر على تغيير أحوالنا في لمح البصر وليس في عشر سنوات، وأن نبقي جذوة الأمل متقدةً في نفوسنا، طالبين من الله العون والسداد في جميع أعمالنا.