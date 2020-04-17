عبر حملة «براً بمكة»… جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف توزع 1000 سلة غذائية

قامت جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف بإعداد أكثر من 1000 سلة غذائية لمستفيدي الجمعية من الأيتام و الأرامل داخل محافظة الطائف والقرى التابعة لها وذلك مساندةً لهم في ظل ظروف حظر التجول.

وتقوم الجمعية من خلال خطة منظمة و متفنة بالتنسيق مع الأسر هاتفياً و إيصال السلال الغذائية إلى منزل كل مستفيد وتعقيمها قبل استلامها من المستفيد.

وذكر مناحي الغرمول نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية أن مبادرة إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين من الأرامل والأيتام جاءت تلبية للحملة المباركة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حملة براً بمكة.

حيث قامت الجمعية بنجهيز وإعداد 1000 سلة غذائية تحتوي على أكثر من 12 طن من التمور بالإضافة إلى المكونات الأساسية من الأرز والزيت والسكر والطحين ومواد غذائية مختلفة.

يذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة الطائف كهاتين تكفل 5200 يتيم ويتيمة داخل محافظة الطائف وماجاورها وتقدم لهم الخدمات الأسرية والاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية من خلال حزمة من البرامج المتنوعة على مدار العام.