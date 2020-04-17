كورونا يهدد كرة القدم النسائية

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو”، من أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) تهدد وجود كرة القدم النسائية.

ودعا الاتحاد في تقرير نشر أمس الخميس الهيئات الحاكمة لكرة القدم إلى اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبات وبناء أساس أكثر صلابة للعبة.

وأضافت “فيفبرو”: “من المرجح أن يشكل الوضع الحالي تهديدا تقريبا لوجود لعبة كرة القدم النسائية إذا لم يتم وضع اعتبارات محددة لحماية صناعتها”.

وأعرب “فيفبرو” عن قلقه من أن عدم وجود المعايير يمكن أن يترك اللاعبات على وجه الخصوص في خطر فقدان مصدر رزقهم للعيش.

وأضاف أنه نظرا لبطولاته الأقل شهرة، ورواتب اللاعبات المنخفضة، والفرص القليلة المتاحة له، وصفقات الرعاية غير المتكافئة واستثمار الشركات الأقل، فإن هشاشة النظام البيئي لكرة القدم للسيدات يتعرض لضرر كبير من الوضع الحالي.

وتابع: “ما لم يكن هناك التزام بالاستقرار في المسابقات، فإن الجمود الاقتصادي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الأندية المربحة والمستقرة”.

وذكر الاتحاد أن كرة القدم النسائية تحتاج الابتكار والابداع وتدخل القطاعين الخاص والقطاع العام، وواضعي السياسات والهيئات الإدارية إلى شركات البث والجهات الراعية.