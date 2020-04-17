مفاجأة: #كورونا يموت عند 92 مئوية!

بعد تجارب علمية متكررة، توصل علماء فرنسيون إلى أن فيروس كورونا يموت إذا ما تعرض لدرجة حرارة 92 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

العلماء الفرنسيون قاموا بتسخين الفيروس لمدة ساعة كاملة عند درجة حرارة 60، وهي القياس المعتمد في أغلب المختبرات العلمية للقضاء على الفيروسات التاجية، إلا أنه ظل قادرا على التكاثر، ولم يمت إلا عند وصوله لـ92 درجة مئوية.

واستخدم العلماء في التجربة خلايا الكلي للقردة الخضراء الإفريقية المصابة بسلالة للفيروس التاجي، حيث وُضعت الخلايا المصابة في أنبوبين للاختبار، الأول بوسط نظيف، والآخر ببروتينات من أصل حيواني، تحاكي ظروفا حقيقية وليست معقمة.

وأكد أصحاب التجربة أن نتائج أبحاثهم ستسهم في اختيار أنسب القياسات المعتمدة للتعقيم من الفيروسات، وذلك لتفادي خطر إصابة الطواقم الطبية التي تتعامل مباشرة مع العينات.