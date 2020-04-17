نتائج مشجعة حتى الآن.. عقار أمريكي يقهر كورونا

رصد مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو الأمريكية، تعافيًا سريعًا لمصابين بكورونا، بعد تناولهم عقار ريمدسيسفير التجريبي، والذي أطلقته شركة جيلياد ساينسيز.

وذكر موقع “ستات” الإخباري الطبي إن العقار سبب تعافياً سريعاً من أعراض الحمى، والجهاز التنفسي، وأن جميع المصابين تقريباً غادروا المستشفى بعد أقل من أسبوع.

وقالت الشركة إن البيانات في حاجة إلى تحليل، لاستخلاص النتائج، فيما قال المستشفى إن التجربة لا تزال مستمرة، وغير مكتملة، ولا يجب استخدامها لاستخلاص نتائج.

وتوقعت الشركة الوصول إلى نتائج في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو.

وذكر موقع ستات أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن، استعان بـ113 متطوعاً مصابين بحالات حادة من كورونا في تجربة جيلياد. وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى، وتوفي اثنان.

وأظهر تحليل لنشرة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن، في الأسبوع الماضي أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المصابين بحالات حادة من كورونا، شهدوا تحسن حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وقفز سهم جيلياد من 76.54 إلى 89.1 دولاراً بعد هذه الأنباء.