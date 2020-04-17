عداد كورونا: المصابون 2.184 مليونًا.. والضحايا 147 ألفًا

اقتربت أعداد المصابين بكورونا، حتى السادسة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش، من 2 مليون، و184 ألفًا، حسب بيانات منصة “وورلد ميترز” الدولية المتخصصة.

وفيما بلغت أعداد الوفيات 146 ألفا و873، تعافى 552 ألفًا و822 مصابًا من الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعد المصابين، تليها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا.

في الولايات المتحدة بلغ عدد الإصابات 678210، والوفيات 34641، والمتعافين 57844. وسجلت إسبانيا 184948 إصابة، و19315 وفاة، وتعافي 74797.

وسجلت إيطاليا 167941 إصابة، و22170 وفاة، وتعافي 41164.، فيما سجلت فرنسا 165027 إصابة، و17920 وفاة، وسجلت ألمانيا 137698 إصابة، و4052 وفاة، وتعافي 81800، وسجلت بريطانيا 103093 إصابة، و13729 وفاة.