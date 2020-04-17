“الوفاق” تطلق سراح قاتل مأجور مطلوب دوليًّا

عاد مهرب البشر الليبي الشهير، أحمد الدباشي، المعروف بلقب “العمو”، والمدرج على لائحة المطلوبين لدى الأمم المتحدة، إلى الظهور، بعد أيام من سيطرة ميليشيات الوفاق، بقيادة فائز السراج، على مناطق في طرابلس.

واختفى “العمو”، الذي يُطلق عليه لقب “ملك المتاجرين بالبشر” ومهرب النفط، عن الأنظار منذ إطلاق الجيش الليبي عملياته لتحرير طرابلس من ميليشيات الوفاق، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

ورجحت الصحيفة، حسب مصادر رسمية، أن “العمو” كان مسجونًا، في إطار تصفية حسابات بين أجنحة وميليشيات مختلفة موالية لحكومة السراج، على اقتسام 5 ملايين دولار من المخابرات الإيطالية، لوقف تهريب البشر إلى جنوب إيطاليا، عن طريق “العمو”.

وظهر “العمو” حسب الصحيفة، بعد هجوم ميليشيات السراج يوم الأربعاء الماضي على صبراتة وصرمان، ونجاحها في إطلاق سراح 400 سجين خطير.