الصين ترد على ترامب: ليس لدينا ما نخفيه عن #كورونا

الصين ترد على ترامب: لم نخفِ شيئًا حول كورونا

بعد تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دقة الأرقام التي أعلنتها الصين عن فيروس كورونا، نفى تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم، حدوث أي تعتيم، وقال إن الحكومة لا تسمح بذلك.

وأضاف تشاو لي جيان في إفادة يومية للصحفيين أن مراجعة إجمالي الإصابات في ووهان، التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية العام الماضي، كانت نتيجة تدقيق إحصائي، وليس لإنكار أو تعتيم.

وراجعت السلطات الصحية في ووهان أمس الخميس إجمالي الوفيات وعدلتها بالزيادة بنسبة 50 بالمئة إلى 3869 شخصا لتدارك ما وصفته بالتقارير الخاطئة والتأخير في الإبلاغ عن الوفيات وغيرها من أوجه التقصير.