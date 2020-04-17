الخطوط السعودية لم نقرر وقف رحلاتنا حتى نهاية 2020

نفت الخطوط الجوية السعودية ما تردد عن توقف رحلاتها حتى نهاية العام الجاري، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن مصادر خاصة، تأكيدها على عدم دقة ما نشر حول استمرار تعطل رحلات الخطوط السعودية إلى نهاية 2020. موضحة أن المهندس صالح الجاسر وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، كان واضحا في حديثه بأنه لا يمكن تحديد موعد لتخفيف القيود على حركة النقل الجوي بالمملكة.

وكانت وسائل إعلامية دولية نقلت عن الخطوط الجوية السعودية توقعها عدم عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري، مع طلبها من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.