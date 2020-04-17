انفراجة مبشرة.. سويسرا تخفف القيود المفروضة لمواجهة كورونا

خفّفت الحكومة الفيدرالية السويسرية القيود المفروضة لحماية السكان من فيروس كورونا المستجد.

وتتوقف إجراءات التباعد الاجتماعي وبقاء الناس في منازلهم ابتداءً من ٢٧ إبريل الجاري ، ويعود السكان إلى عملهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فيما تفتح المؤسسات والمتاجر لاستئناف عملها، ويعود الطلاب إلى المدارس في ١١ مايو القادم.

وجاءت القرارات السويسرية في ضوء تراجع الاتجاه الوبائي والتراجع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وكذلك للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الإغلاق.

وكانت سويسرا شهدت تسجيل ٢٦ ألف حالة إصابة بالفيروس و ١٢٨٣ وفاة حتى الآن.