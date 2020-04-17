“الصحة العالمية” تصدر قائمة بالأغذية التي يحتاج إليها الجسم للوقاية من كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بيانا بقائمة من الأغذية، لتعزيز المناعة، والمساعدة في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، في بيان، إن تناول غذاء متوازن كل يوم، يمنحك الفرصة للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة التي يحتاج إليها جسمك، لتعزيز صحتك وتقوية

جهازك المناعي، وللحد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة والمعدية.

وتمثلت تلك الأغذية في الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، مضادات الأكسدة.

وللحصول على تلك الأغذية يمكن أكل البيض، والدجاج، واللحوم، والأسماك، وشرب اللبن، وأكل الخضراوات، والفواكه بأنواعها.