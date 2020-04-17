بريطانيا: تسجيل 847 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 847 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 14 ألف و576 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان أنه تم تأكيد إصابة 108 آلاف و692 حالة إصابة بالمرض، وذلك بعد إجراء فحوصات على 438 ألفا و 991 شخصا.

يذكر أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت يوم أمس حالة الإغلاق التام في جميع أنحاء المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع إضافية، كما صرح متحدث باسم رئاسة الوزراء أنه من غير الممكن إعلان جدول زمني بشأن الموعد المتوقع لرفع الحالة.