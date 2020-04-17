9 أسواق نفع عام بالرياض تخضع للإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس #كورونا

قالت أمانة منطقة الرياض، إن هناك 9 أسواق نفع عام في العاصمة تخضع للإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الرقابة تشمل سلامة الأغذية من مصدرها حتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة التزامها في تطبيق المعايير الصحيّة التي تضمن سلامة العاملين والمرتادين.

والأسواق هي سوق الشمال للخضار والفاكهة بحي المروج، سوق الروابي للخضار والفاكهة، سوق عتيقة للخضار والفاكهة، سوق الغرب للخضار والفاكهة، سوق الجملة للخضار الفاكهة بحي العزيزية، مركز أنعام الرياض بالعزيزية، مركز أنعام الرياض بالغرب، سوق اللحوم بالبطحاء، سوق السمك المؤقت.