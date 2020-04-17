بعد طول غياب.. عبدالمجيد عبدالله في بث مباشر مع ماجد المهندس الليلة

يحل الفنان عبدالمجيد عبدالله ضيفا على الفنان ماجد المهندس، في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، في حفل افتراضي، بعد طول الغياب.

وتأتي السهرة في بث مباشر على منصة وزارة الثقافة على إنستجرام، بمشاركة عدد من الفنانين والضيوف.

وعبد المجيد عبدالله هو مغني وملحن سعودي، غنى من ألحان مجموعة من السعوديين والخليجيين المعروفين منهم الراحل الكبير طلال مداح الذي لحن له ألبوم كامل حقق له نجاح جيد خاصة أغنيات (الحب قسمه ونصيب) و(عندك خبر).

كما غنى أيضا من ألحان الفنانين عمر كدرس وسراج عمر ومدني عبادى وسامى إحسان وجميل محمود ومحمد المغيص وطلال باغر وصالح الشهرى وعبدالرب إدريس وممدوح سيف وخالد الشيخ، وغيرهم.